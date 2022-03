Journée nationale des véhicules d’époque Azay-le-Rideau Azay-le-Rideau Catégories d’évènement: Azay-le-Rideau

Azay-le-Rideau Indre-et-Loire Azay-le-Rideau Visite commentée offerte

dans le cadre de la Journée nationale des véhicules d’époque

La Journée Nationale des Véhicules d’Epoque lancée en 2017 par la FFVE, (Fédération Française des Véhicules d’Epoque) a pour but de faire connaitre au plus grand nombre la richesse du patrimoine roulant français et/ou présent en France.

En tant que musée rétro-mécanique, le Musée Maurice Dufresne aura plaisir d’aider la FFVE dans ses missions en offrant ce jour-là une visite commentée de 2h des collections du Musée.

Départ 10h30, réservation fortement conseillée.

Azay-le-Rideau

