Journée Nationale des sauveteurs en mer Veulettes-sur-Mer Veulettes-sur-Mer Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Veulettes-sur-Mer

Journée Nationale des sauveteurs en mer Veulettes-sur-Mer, 25 juin 2022, Veulettes-sur-Mer. Journée Nationale des sauveteurs en mer Station SNSM Digue Jean Corruble Veulettes-sur-Mer

2022-06-25 – 2022-06-26 Station SNSM Digue Jean Corruble

Veulettes-sur-Mer Seine-Maritime Ouverture de la station SNSM de 10h à 17h30. Samedi :

>vente diversifiée des produits SNSM

>café et thé offert par la station

>balade en mer,n exercices divers, selon météo

>appel aux dons à MOMO le petit robot plage Dimanche

>nettoyage de la plage, RDV 9h30 à la station (sacs et gants fournis (enfants accompagnés)

Gratuit

Détails Catégories d'évènement: Seine-Maritime, Veulettes-sur-Mer

Veulettes-sur-Mer Seine-Maritime