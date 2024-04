Journée nationale des sauveteurs en mer Capitainerie du port de plaisance 44420 La turballe La turballe, samedi 29 juin 2024.

Journée nationale des sauveteurs en mer Portes ouvertes au local de la SNSM. 29 et 30 juin Capitainerie du port de plaisance 44420 La turballe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-29T09:00:00+02:00 – 2024-06-29T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-30T09:00:00+02:00 – 2024-06-30T19:00:00+02:00

Portes ouvertes au local de la SNSM.

Capitainerie du port de plaisance 44420 La turballe La turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Téléphone: 06 14 59 02 71
Email: snsm.laturballe44@gmail.com
Site web: https://www.labaule-guerande.com/journee-nationale-des-sauveteurs-en-mer-la-turballe.html

