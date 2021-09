Lunéville Lunéville Lunéville, Meurthe-et-Moselle JOURNÉE NATIONALE DES SAPEURS POMPIERS Lunéville Lunéville Catégories d’évènement: Lunéville

Meurthe-et-Moselle

JOURNÉE NATIONALE DES SAPEURS POMPIERS Lunéville, 2 octobre 2021, Lunéville. JOURNÉE NATIONALE DES SAPEURS POMPIERS 2021-10-02 11:00:00 11:00:00 – 2021-10-02 Place de la 2ème DC Cour du Château de Lunéville

Lunéville Meurthe-et-Moselle Lunéville Journée nationale des sapeurs pompiers ce samedi 02 octobre 2021 à partir de 11h dans la Cour du Château de Lunéville : cérémonie, démonstrations, manœuvres et animations. http://www.pompier54.fr/ SDIS 54 dernière mise à jour : 2021-09-20 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS

Lieu Lunéville Adresse Place de la 2ème DC Cour du Château de Lunéville Ville Lunéville lieuville 48.5947#6.49002