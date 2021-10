Journée nationale des responsables en AFC Apprentis d’Auteuil, 26 novembre 2021, Paris.

Journée nationale des responsables en AFC

du vendredi 26 novembre au samedi 27 novembre à Apprentis d’Auteuil

Journée des responsables ———————— La journée nationale des présidents et responsables se tiendra le **samedi 27 novembre** aux Apprentis d’Auteuil (40 rue Jean de La Fontaine, Paris 16e). Qui est invité ? Tous ceux qui exercent une responsabilité au sein d’une AFC ou d’une Fédération (membres du bureau, responsables consommation, réprésentants des usagers AFC, représentants AFC en UDAF, responsables en Chantiers-Education…). Cette journée aura pour thème **l’espérance**, elle sera ponctuée par une intervention de Jean-Christophe Fromantin, maire de Neuilly-sur-Seine et un joli choix d’ateliers. /!\ Une garderie sera organisée (inscription obligatoire avant le 15 novembre). >>> [Inscription](https://intranet.afc-france.org/accueil-general/les-fondamentaux/se-former/2068-jnr) (nécessité du passe sanitaire) Nous comptons sur votre présence pour vivre de vraies retrouvailles ! ———————————– Formation Santé ————— **Vendredi 26 novembre** Pour la troisième journée de formation destinée à nos représentants en santé, nous avons souhaité approfondir certains aspects essentiels sur le corps humain : les aspects juridiques dans la loi française et les aspects théologiques dans le Catéchisme de l’Église catholique et les écrits pontificaux. * Sabine Bresson, Chargée de mission Santé à la CNAFC * Père Brice de Malherbe, co-directeur du département de recherche Éthique biomédicale du Collège des Bernardins * Aude Mirkovic, professeur de droit. La journée se tiendra à la Barouillère, 14 rue Saint Jean-Baptiste de La Salle, 75006 Paris, de 9h00 à 17h00. >>> [Inscription](https://intranet.afc-france.org/accueil-general/les-fondamentaux/se-former/2068-jnr) (nécessité du passe sanitaire) ———————————– Formation Consommation ———————- **Vendredi 26 novembre** Quelle évolution dans le Funéraire d’ici 2030 ? En France, on ne pratique que l’inhumation et la crémation. Connaissez vous l’aquamation, l’humusation et quelques autres ? Les verrons-nous arriver chez nous ? Savez-vous que vous pouvez conserver votre défunt chez lui, et même le rapatrier depuis un hôpital ou un Ehpad ? Pourquoi avons-nous eu des crémations forcées et des refus des Pompes Funèbres parisiennes de faire entrer un défunt dans une église pendant le Covid ? Que peut-on faire, et ne pas faire, lors de funérailles religieuses et lors de funérailles civiles ? Peut-on demander un devis à une Pompe Funèbre “à l’avance” ? Quelles précautions prendre avant de solliciter un contrat-obsèques ? Bref, presque tout ce que vous aimeriez savoir sans avoir jamais osé le demander ? Avec les interventions de : * Pierre Moyret, du service de la Pastorale des funérailles du diocèse de Paris, membre du CNOF * Damien Le Guay, professeur à HEC, conseiller éthique sur la thématique des funérailles La journée se tiendra à la Barouillère, 14 rue Saint Jean-Baptiste de La Salle, 75006 Paris, de 9h00 à 17h00. >>> [Inscription](https://intranet.afc-france.org/accueil-general/les-fondamentaux/se-former/2068-jnr) (nécessité du passe sanitaire) ——————— Ateliers pour les représentants en UDAF ————————————— **Samedi 27 novembre** La traditionnelle journée de formation des représentants en UDAF sera incluse au sein de notre journée nationale des responsables AFC sous la forme d’un atelier dédié. >>> [Inscription](https://intranet.afc-france.org/accueil-general/les-fondamentaux/se-former/2068-jnr) (nécessité du passe sanitaire)

Sur inscription – Ouvert aux responsables en AFC uniquement

Journée de formation et rencontre pour tous les responsables en AFC

Apprentis d’Auteuil 40 rue jean de la fontaine 75016 Paris Paris Paris 16e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-26T09:00:00 2021-11-26T17:00:00;2021-11-27T09:00:00 2021-11-27T17:00:00