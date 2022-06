Journée nationale des moulins Hundsbach Hundsbach Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Hundsbach

Journée nationale des moulins Hundsbach, 26 juin 2022, Hundsbach. Journée nationale des moulins

2 rue du Moulin Hundsbach Haut-Rhin

2022-06-26 10:00:00 – 2022-06-26 20:00:00 Hundsbach

Haut-Rhin Hundsbach 0 EUR Le moulin de HUNDSBACH participe à la journée nationale des moulins. Au programme : 10h-20h : Exposition photographique : « Clin d’œil rétro » avec Guy Buchheit et Christophe Bohême, animations-découverte avec Philippe Wozniak

14h : visite guidée

15h : démonstration de mouture de blé

16h : Concert Double Face : « Duo en recto-verso », avec Marie Marzullo et Bernard Revel Buvette et pâtisserie Tartes flambées à partir de 16h Journée natiuonale des moulins : exposition photographique, concert, démonstrations et visites guidées. Buvette, pâtisseries. Tartes flambées dès 16h +33 3 89 07 88 42 Le moulin de HUNDSBACH participe à la journée nationale des moulins. Au programme : 10h-20h : Exposition photographique : « Clin d’œil rétro » avec Guy Buchheit et Christophe Bohême, animations-découverte avec Philippe Wozniak

14h : visite guidée

15h : démonstration de mouture de blé

16h : Concert Double Face : « Duo en recto-verso », avec Marie Marzullo et Bernard Revel Buvette et pâtisserie Tartes flambées à partir de 16h Hundsbach

dernière mise à jour : 2022-06-18 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Hundsbach Other Lieu Hundsbach Adresse 2 rue du Moulin Hundsbach Haut-Rhin Ville Hundsbach lieuville Hundsbach Departement Haut-Rhin

Hundsbach Hundsbach Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hundsbach/

Journée nationale des moulins Hundsbach 2022-06-26 was last modified: by Journée nationale des moulins Hundsbach Hundsbach 26 juin 2022 2 rue du Moulin Hundsbach Haut-Rhin

Hundsbach Haut-Rhin