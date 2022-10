Journée Nationale des DYS Salle festive Nantes Nord Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Journée Nationale des DYS Salle festive Nantes Nord, 19 novembre 2022, Nantes. 2022-11-19

Horaire : 14:00 16:30

Gratuit : oui Tout public (familles, adultes, professionnels impliqués dans les troubles des apprentissages du langage écrit) C’est avec plaisir que nous vous informons de la tenue de la 16e JNDYS le 19 novembre 2022 à Nantes. Cette année, nous avons le privilège d’organiser une JNDYS originale. En effet, nous accueillerons des artistes professionnels de la troupe “la femme et l’homme debout” pour une représentation de la comédie musicale “DYS”. Ce spectacle est totalement gratuit et ouvert à toutes et tous. Après la comédie musicale, un échange se tiendra entre le public et des professionnels intervenant auprès des personnes présentant des troubles des apprentissages. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site : https://apedys44.jimdofree.com/ Salle festive Nantes Nord Nantes Nord Nantes 44300

https://apedys44.jimdofree.com/

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Salle festive Nantes Nord Adresse 73 Avenue du Bout des Landes Ville Nantes Age maximum Tout public (familles, adultes, professionnels impliqués dans les troubles des apprentissages du langage écrit) lieuville Salle festive Nantes Nord Nantes Departement Loire-Atlantique

Salle festive Nantes Nord Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Journée Nationale des DYS Salle festive Nantes Nord 2022-11-19 was last modified: by Journée Nationale des DYS Salle festive Nantes Nord Salle festive Nantes Nord 19 novembre 2022 Nantes Salle festive Nantes Nord Nantes

Nantes Loire-Atlantique