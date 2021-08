Rauzan Rauzan (33) Gironde, Rauzan Journée nationale de Speleo Rauzan (33) Rauzan Catégories d’évènement: Gironde

Rauzan

Journée nationale de Speleo
du samedi 2 octobre au dimanche 3 octobre à Rauzan (33)

du samedi 2 octobre au dimanche 3 octobre à Rauzan (33)

Les speleos de Gironde sont ravis de vous accueillir dans l’une des plus belle cavité de Gironde

Entrée libre

Balade sous terre dans l’une des cavités de Gironde. Des 5ans. Pas de difficultés Rauzan (33) Rauzan Rauzan Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T11:00:00 2021-10-02T18:00:00;2021-10-03T10:00:00 2021-10-03T18:00:00

