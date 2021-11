Saint-Étienne Local Ici Bientôt Loire, Saint-Étienne Journée nationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Local Ici Bientôt Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Local Ici Bientôt, le lundi 22 novembre à 14:00

Projection du film « ESPOIRS DE FEMMES » de Amel Bousaha suivi du spectacle de Julie de Bellis.

Toutes les activités sont gratuites et conviviales. Merci de venir avec un masque.

Depuis 1999, le 25 novembre est la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. A Saint-Etienne le collectif 8 mars s’en empare pour proposer un programme riche et varié. Local Ici Bientôt 25 rue de la Ville Saint Etienne Saint-Étienne Loire

2021-11-22T14:00:00 2021-11-22T16:00:00

