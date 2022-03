Journée nationale de lutte contre l’antisémitisme Cinema le Méliès Pau Catégories d’évènement: Pau

Cinema le Méliès, le dimanche 20 mars à 18:15

Une action initiée par l’AJCF, (Amitié Judéo chrétienne de France) en partenariat avec le cinéma le Méliès et la Communauté juive de Pau : chants, film et débat. —————————————————————————————————————————————————————–

achat d’un ticket d’entrée au cinéma Le Méliès

Une rencontre pour évoquer l'antisémitisme, et mobiliser Cinema le Méliès Rue Bargoin 64000 Pau

2022-03-20T18:15:00 2022-03-20T21:30:00

