Orgon Bouches-du-Rhône Orgon Ateliers enfants sur le thème de l’archéologie :

Présentation et jeux sur le thème de l’archéologie. Initiation aux fouilles archéologiques grâce à un atelier bac de fouilles pour enfants.



Ateliers enfants sur le thème de l'archéologie :

Présentation et jeux sur le thème de l'archéologie. Initiation aux fouilles archéologiques grâce à un atelier bac de fouilles pour enfants.

Sur réservation.

musee.urgonia@gmail.com +33 4 90 73 09 54

