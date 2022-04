Journée nationale de l’archéologie Orglandes Orglandes Catégories d’évènement: Manche

Orglandes

Journée nationale de l’archéologie Orglandes, 19 juin 2022, Orglandes. Journée nationale de l’archéologie rue Pierre de Coubertin parking de l’ancienne piscine Orglandes

2022-06-19 15:00:00 – 2022-06-19 rue Pierre de Coubertin parking de l’ancienne piscine

Orglandes Manche Visite guidée de la cité romaine d’Alauna dans l’éclairage des recherches archéologiques récentes, en partenariat avec l’association “agglomération Antique d’Alauna” . Lors de cette visite, vous serez accompagné d’un guide conférencier du Pays d’Art et d’Histoire du Clos du Cotentin. Visite guidée de la cité romaine d’Alauna dans l’éclairage des recherches archéologiques récentes, en partenariat avec l’association “agglomération Antique d’Alauna” . Lors de cette visite, vous serez accompagné d’un guide conférencier du Pays… Visite guidée de la cité romaine d’Alauna dans l’éclairage des recherches archéologiques récentes, en partenariat avec l’association “agglomération Antique d’Alauna” . Lors de cette visite, vous serez accompagné d’un guide conférencier du Pays d’Art et d’Histoire du Clos du Cotentin. rue Pierre de Coubertin parking de l’ancienne piscine Orglandes

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Orglandes Autres Lieu Orglandes Adresse rue Pierre de Coubertin parking de l'ancienne piscine Ville Orglandes lieuville rue Pierre de Coubertin parking de l'ancienne piscine Orglandes Departement Manche

Orglandes Orglandes Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orglandes/

Journée nationale de l’archéologie Orglandes 2022-06-19 was last modified: by Journée nationale de l’archéologie Orglandes Orglandes 19 juin 2022 manche Orglandes

Orglandes Manche