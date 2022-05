Journée nationale de l’accès au Droit | Projection Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Caen Calvados Ciné-débat sur la réforme de la contention et de l’isolement.

Projection du film “12 jours” de Raymond Depardon suivie d’un échange avec des professionnels ; un psychiatre, un juge des libertés et de la détention, des avocats.

Projection du film “12 jours” de Raymond Depardon suivie d’un échange avec des professionnels ; un psychiatre, un juge des libertés et de la détention, des avocats.

Sans inscription, nombre de places limité. Salle de spectacle de l’EPSM 15 ter rue Saint Ouen Caen

