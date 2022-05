Journée nationale de la télégraphie CHAPPE Saint-Michel-Tubœuf Saint-Michel-Tubœuf Catégories d’évènement: Orne

Saint-Michel-Tubœuf Orne Saint-Michel-Tubœuf Le samedi 4 juin 2022 : journée nationale de la télégraphie CHAPPE sous l’égide de la F.N.A.R.H et organisée depuis 2014 à la tour du Buat, Animations proposées : Présentation de panneaux et de maquettes, initiation à la télégraphie Chappe, simulation de l’envoi d’une dépêche télégraphique de Paris à Brest. Présentation d’une longue-vue de la télégraphie Chappe du fabricant Jecker à Paris. Tour du Buat en 3D. Construite spécialement pour la télégraphie, cette tour de 16m de hauteur aujourd’hui sans toit est le dernier vestige de ce réseau en Normandie. Patrick Marie lui redonne du sens tout au long de la journée. Tout près de là des radio-amateurs effectueront des liaisons radio et présenteront du matériel de transmission. Pratique :

