Arette 64570 Arette Arette, Pyrénées-Atlantiques Journée nationale de la spéléologie et du canyon dans les Pyrénées-Atlantiques 64570 Arette Arette Catégories d’évènement: Arette

Pyrénées-Atlantiques

Journée nationale de la spéléologie et du canyon dans les Pyrénées-Atlantiques 64570 Arette, 2 octobre 2021, Arette. Journée nationale de la spéléologie et du canyon dans les Pyrénées-Atlantiques

du samedi 2 octobre au dimanche 3 octobre à 64570 Arette Découverte gratuite, inscription fortement recommandé

visite des grottes, gouffres et canyons de la vallée de Barétous (Pyrénées-Atlantiques) 64570 Arette 64570 Arette Arette Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T10:00:00 2021-10-02T18:00:00;2021-10-03T10:00:00 2021-10-03T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Arette, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu 64570 Arette Adresse 64570 Arette Ville Arette lieuville 64570 Arette Arette