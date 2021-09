Journée Nationale de la Spéléologie à la grotte de Bournillon Grotte de Bournillon (Commune de Chatelus), 2 octobre 2021, Saint-Julien-en-Vercors.

Venez nombreux découvrir la grotte de BOURNILLON !!! Rendez-vous les samedi 2 et dimanche 3 octobre prochains aux Journées Nationales de la spéléologie à la grotte de Bournillon, organisées par le Comité Départemental de la Drôme (CDS 26) et les clubs de la Drôme. Celle-ci constitue l’un des phénomènes géologiques majeurs du Vercors, par son envergure (l’un des plus grands porches d’Europe), les eaux qu’elle collecte (émergence temporaire des sources d’Arbois, 3ème émergence de France par son débit).C’est un site exceptionnel, où rien que la marche d’approche et la cascade de Moulin Marquis juste à côté (380 mètres de haut), méritent largement la visite. Au programme, initiation spéléo gratuite pour tous (parents, frères et soeurs, amis…), à partir de 5 ans, en promenade sous terre avec plusieurs parcours, en fonction du niveau et des envies de chacun… et pour les plus sportifs, une progression sur main courante et descente en rappel d’une quinzaine de mètres ! Les organisateurs se réservent le droit de refuser l’accès à la cavité ou au parcours sélectionné, s’ils estiment que l’enfant est trop jeune. Comme il fait un peu frais sous terre (8-10°), n’oubliez pas un petit pull (à mettre sous la combinaison), et une vieille paire de chaussures de marche ou baskets. Le reste du matériel (casque avec éclairage, combinaisons et baudriers) vous seront fournis. L’accès au parking sera fléché à partir du village de Choranche, dans les gorges de la Bourne sur le Vercors, entre Villard-de-Lans et Pont en Royans. [https://www.google.fr/maps/dir//45.0669725,5.39266/@45.0639461,5.3932188,16.5z/data=!4m2!4m1!3e0](https://www.google.fr/maps/dir//45.0669725,5.39266/@45.0639461,5.3932188,16.5z/data=!4m2!4m1!3e0) Surtout, ne pas suivre les GPS et passer par Saint-Julien en Vercors !!!… N’hésitez pas à en parler autour de vous et pour faciliter l’organisation, une pré-inscription est obligatoire : Au choix, 2 parcours souterrains de 1h00 (facile) ou de 2h00 (technique) dans la Grotte de Bournillon.Rendez-vous des groupes parcours technique à 9h00 et 13h00.Rendez-vous des groupes parcours facile à 10h00 et 14h00.Limité à 10 personnes par groupe.Veuillez sélectionner le jour de votre visite (samedi ou dimanche), le parcours sélectionné (1h ou 2h), et le créneau horaire (9h, 10h, 13h, 14h). Un seul choix par participant.Chaque participant (parent, enfant…) doit s’inscrire individuellement, pour comptabiliser le nombre de participants, et constituer les groupes de 10 personnes.Veuillez bien préciser vos nom, prénom et date de naissance, pour la déclaration auprès de l’assurance, gratuite pour cet événement. Le samedi matin, 1 créneau horaire est réservé aux jeunes (à partir de 11 ans), qui souhaitent s’inscrire à l’Ecole de Spéléologie (EDS). Encadrés par un Moniteur Diplômé d’État, et des bénévoles, l’EDS organise des sorties le samedi, tous les 15 jours, et quelques week-ends. Nous sommes des bénévoles, et l’organisation des JNSC engendre des frais pour vous accueillir, et vous accompagner dans cette initiation. Aussi, une faible participation vous est demandée : tarif libre, avec un minimum indicatif de 2,00 € par participant. Au plaisir de vous retrouver, pour partager notre passion !! Note COVID 19 : Port du masque obligatoire pendant l’équipement individuel des participants. Sous réserve du maintien de la manifestation par les autorités préfectorales. En cas d’annulation, les participants seront remboursés de leur participation, à leur demande.

