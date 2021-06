Journée nationale de la SNSM Ouistreham, 26 juin 2021-26 juin 2021, Ouistreham.

Journée nationale de la SNSM 2021-06-26 – 2021-06-26 Port de Ouistreham Place du Général de Gaulle

Ouistreham Calvados

Rendez-vous le 26 juin pour en savoir plus sur le rôle et l’organisation de la SNSM à travers de multiples démonstrations et animations autour du port de Ouistreham.

Au programme :

11h : défilé du Bagad de Lann Bihoué sur le port de Ouistreham

11h45 : démonstrations d’hélitreuillage dans l’avant-port par l’hélicoptère de la Marine Nationale et par le dragon de la sécurité civile

16h30 : le bagad descendra la rue de la mer, pour effectuer une aubade esplanade Lofi

En parallèle un village des Sauveteurs sera installé sur le port de Ouistreham, de 10h00 à 17h00.

Les vedettes SNSM seront ouvertes au public, ainsi que le PSP Cormoran, bâtiment de la Marine Nationale. Des visites gratuites du phare de Ouistreham seront proposées de 10h à 13h et de 14h à 17h.

Des stands seront présents : boutique SNSM, initiation aux premiers secours, présentation projet parc éolien et RTE, ventes de fruits de mer…

+33 6 16 52 47 13 https://snsmouistreham.com/

