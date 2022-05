Journée nationale de la Résistance Monument aux morts Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Journée nationale de la Résistance Monument aux morts, 27 mai 2022, Albi. Journée nationale de la Résistance

Monument aux morts, le vendredi 27 mai à 10:15

10h15 Rassemblement au Monument aux morts. 10h30 Arrivée des autorités, Remise de décorations (sous réserves), Lecture du message national de l’association nationale des anciens combattants et amis de la résistance, Lecture du message officiel par monsieur le Préfet du Tarn, Dépôt de gerbes, Sonnerie aux morts, Minute de silence, Hymne national, Chant des Partisans, Remerciement aux portes-drapeaux. Cette journée est l’occasion d’une réflexion sur les valeurs de la Résistance et celles portées par le programme du Conseil national de la Résistance Monument aux morts Monument aux morts, 81000 Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-27T10:15:00 2022-05-27T13:00:00

