Journée Nationale de la Pêche Mauléon-Barousse, 5 juin 2022, Mauléon-Barousse.

Découvrez les joies de la pêche à l’occasion de la journée nationale de la Pêche.

l’AAPPMA et les Amis du Lac vous invitent à vous joindre à eux pour s’initier à la pêche sans être en possession de la carte et pour venir découvrir cette pratique dans le cadre de manifestations organisées par le réseau associatif pêche (Les Pêcheurs Baroussais).

Programme :

09h00 :

– Accueil des participants au chalet du lac et café de bienvenue lors de votre inscription gratuite (règlementation remise à l’accueil pour la journée),

– Prêt du matériel de pêche (canne à pêche, appâts),

– Distribution de guide de pêche du 65 et divers documents,

– Prise en charge des personnes pour l’initiation pêche,

– Préparation du matériel de pêche accompagnés de bénévoles de l’AAPPMA

( les enfants sont sous la responsabilité des parents)

– Pêche et animations autour du lac pour les plus grands,

– Découverte des différentes espèces de poissons,

– Apprendre le montage d’une ligne et la mise en place des appâts,

– Initiation pêche au bouchon pour les petits accompagnés des parents et bénévoles,

– Documentaires sur la pêche et les poissons d’eau douce,

– Découverte de la faune aquatique,

– Comment remettre un poisson à l’eau après sa capture

12h30 : restauration sur place, casse-croûte, grillades

14h à 16h : Pêche, documentaires, divertissements.

Buvette, café, sandwichs et grillades sur place.

