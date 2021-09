Bassens Domaine de Beauval Bassens, Gironde Journée Nationale de la Marche Nordique Domaine de Beauval Bassens Catégories d’évènement: Bassens

Venez découvrir et vous initier à cette pratique de marche dynamique avec bâtons qui allie endurance et renforcement musculaire. [En savoir plus](http://www.ville-bassens.fr/fileadmin/user_upload/fichiers/galerie_medias/photos/Illustrations_Actus_Agenda/JNMN.jpg)

Entrée libre

Découverte et initiation de la marche nordique proposée par le CMOB Athlétisme dans le cadre de la Journée Nationale de la Marche Nordique. Domaine de Beauval rue Moulerin 33530 Bassens Bassens Gironde

