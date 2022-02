Journée Nationale de la Géologie – Les Merveilles Géologiques du Brançonnais Puy-Saint-André Puy-Saint-André Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

Puy-Saint-André

Journée Nationale de la Géologie – Les Merveilles Géologiques du Brançonnais Puy-Saint-André, 22 avril 2022, Puy-Saint-André. Journée Nationale de la Géologie – Les Merveilles Géologiques du Brançonnais Maison de la Géologie et du Géoparc Le Clos du Vas Puy-Saint-André

2022-04-22 16:00:00 16:00:00 – 2022-04-22 Maison de la Géologie et du Géoparc Le Clos du Vas

Puy-Saint-André Hautes-Alpes Puy-Saint-André Découvrez les merveilles géologiques du Briançonnais mais aussi les paysages, les affleurements et les roches qui nous entourent, de Montgenèvre à Saint-Clément, de Briançon à La Grave, en passant par la Clarée et le col de l’Izoard. +33 4 92 20 56 55 http://www.maisondelageologie.fr/ Maison de la Géologie et du Géoparc Le Clos du Vas Puy-Saint-André

Lieu Puy-Saint-André
Adresse Maison de la Géologie et du Géoparc Le Clos du Vas

