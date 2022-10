Journée nationale de la Fondation la Main à la Pâte Dole, 9 novembre 2022, Dole.

Journée nationale de la Fondation la Main à la Pâte

2 Rue d'Azans La commanderie Dole

2022-11-09 08:30:00 – 2022-11-09 18:30:00

La commanderie 2 Rue d'Azans Dole

Dole

Jura

Dole

EUR 13 Maisons pour la science et 26 centres pilotes. Celui de Dole-Arbois est porté par l’établissement public de coopération Terre de Louis Pasteur avec l’appui des rectorats de l’académie de Besançon et de l’académie de Dijon.

Le Bicentenaire de la naissance de Louis Pasteur, les compétences historiques de l’Atelier Pasteur (Dole, 1994), les ressources pédagogiques développées par l’EPCC et La Fondation La main à la pâte sur les thèmes de la microbiologie, de l’immunologie, de la physique et de la chimie offrent l’opportunité d’une journée nationale à Dole, à destination des réseaux La main à la pâte, des enseignants et étudiants des INSPE de Dijon et de Besançon et les enseignants de ces deux académies. (professeur.e.s des écoles et d’EST).

8 :30 : Accueil : Fondation La Main à la pâte / EPCC Terre de Louis Pasteur

9 :00 – 9 :30 Lancement

• Jean-Baptiste GAGNOUX, Maire de Dole, Président de l’EPCC Terre de Louis Pasteur

• Didier ROUX, Président de la Fondation La main à la pâte

• Pascale COSSART, Secrétaire perpétuel honoraire de l’Académie des sciences

• Marie-Guite DUFAY, Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté ou son représentant

• Nathalie ALBERT-MORETTI, Rectrice de la région académique de Bourgogne Franche-Comté et de l’académie de Besançon, Chancelière des universités.

• Échanges animés par Jérémy QUERENET, Directeur service sciences, arts, culture, UFC.

9 :30 – 10 :15

Pasteur, retour sur ses expériences : une démarche terrain-labo. Daniel RAICHVARG, Université de Bourgogne / EPCC.

10 :15 – 11 :00

La transgression, une des voies de la créativité. Odile EISENSTEIN, CNRS / Académie des sciences.

11 :00 – 11 :15

Pause

11 :15 – 12 :15

Dialogue : Vaccins : médias et écoles, un ménage à deux :

Laurence CORROY, Sciences de l’Information et de la Communication (Université de Lorraine), membre du groupe « Esprit critique » du Conseil scientifique de l’Education nationale (CSEN), Dr Jean-François CHAMBON, Directeur de la communication (Institut Pasteur), Pr Mathieu FARINA, SVT (Fondation La main à la pâte).

12 :15 – 12 :30

Dialogue autour d’une innovation pédagogique, sociale et territoriale :

« 1994 : L’atelier Pasteur », avec Michel MAUBLANC et Claude CAMUS (Société des Amis de Pasteur), animation : Daniel RAICHVARG, uB/EPCC).

12 :30 – 14 :30

Buffet déjeunatoire et signature d’ouvrages par Pascale COSSART, Institut Pasteur / Académie des sciences.

14 :00 – 15 :30 et 15 :30 – 17 :00

Ateliers tournants « Appropriations d’activités de classes école primaire et collège » sur trois thématiques pasteuriennes : cristaux, ferments, vaccins.

17 :00 – 18 :30

Visite libre des expositions Prendre soin, Musée des Beaux-Arts et de Pasteur et les dinosaures, enquête d’un passionné (Maison natale de Louis Pasteur).

Cette journée est inscrite au Plan Académique de Formation des académies de Besançon et de Dijon pour les professeurs du Secondaire. Pour les enseignants du 1er degré, modalités d’inscription précisées dans le plan départemental de formation 2022-2023.

Réservation obligatoire pour le buffet, conseillée pour les conférences.

Atelier Pasteur, 03 84 82 11 24

+33 3 84 82 11 24

EPCC Terre de Louis Pasteur

La commanderie 2 Rue d’Azans Dole

