Journée Nationale de la Déportation - 24 avril 2022

10h15 : Mémorial du Wagon de la déportation
11h : Monument aux morts de Margny-lès-Compiègne
10h30 : monument des déportés de la gare – Compiègne
10h45 : Rassemblement cour de la mairie de Choisy-au-Bac, 11h : monument aux morts
19h30 : Place Jean Moulin – Béthisy-Saint-Pierre

