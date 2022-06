Journée national des Grottes

2022-06-06 – 2022-06-06 L’ANECAT, qui regroupe la plupart des Grottes aménagées en France, dédie cette journée du 6 juin au thème « Regards Croisés ».Cette année, la paréidolie, la 3D, les effets et illusions d’optique sont à l’honneur ! Mais qu’est-ce que la paréidolie ? Cela consiste à trouver une forme familière dans un paysage, un nuage, une tâche d’encre… ou même une concrétion !Tout au long de cette journée, nous vous proposons des Visites Guidées au tarif habituel : nos guides passionnés dévoilerons de nombreuses et étonnantes paréidolies au cœur de la Grotte.A l’extérieur, sur l’aire de pique-nique, découvrez l’exposition de photographies 3D, accompagnée d’effets et d’illusions d’optique.Vous percerez les mystères de l’invention du cinéma avec le thaumatrope (jouet optique qui donne l’illusion de voir deux images en même temps), et les enfants à partir de 3 ans auront même l’occasion de fabriquer le leur au cours d’un atelier avec notre animateur Pierrick ! Inscriptions au 04 66 600 600 +33 4 66 60 06 00 Droits gérés dernière mise à jour : 2022-05-27 par

