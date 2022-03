Journée musicien·ne·s du RIF #Essonne Le tremplin – studio Morsang-sur-Orge Catégories d’évènement: Essonne

Le tremplin – studio, le samedi 19 mars à 14:00

**Au programme :** 14h-16h Différents ateliers sur inscription (gestion du trac, booking…) 16h Forum 17h30 Table ronde “parcours d’artistes” **Mais aussi :** des moulages de bouchons, de la chiropraxie, un dépistage auditif et des rdv individuels sur votre projet. + d’infos et inscriptions : [https://infosmusiciens.org/journee-des-musicien·ne·s-essonne/](https://infosmusiciens.org/journee-des-musicien%C2%B7ne%C2%B7s-essonne/)

Entrée libre, sur inscription

Temps fort du dispositif d’accompagnement porté par le RIF et ses adhérent·e·s en Essonne, la Journée des musicien·ne·s aura lieu le 19 mars prochain au Tremplin (Morsang-sur-Orge), de 14h à 19h. Le tremplin – studio Pl. des 3 Martyrs Morsang-sur-Orge Quartier Wallon Essonne

