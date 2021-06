Paris Musée national Jean-Jacques Henner Paris Journée musicale en partenariat avec l’Ecole normale de musique de Paris – Alfred Cortot Musée national Jean-Jacques Henner Paris Catégorie d’évènement: Paris

Musée national Jean-Jacques Henner, le lundi 21 juin à 12:00

### **A l’occasion de la fête de la musique, le musée vous ouvre ses portes gratuitement pour une série de concerts dans le jardin d’hiver en partenariat avec l’Ecole normale de musique de Paris – Alfred Cortot.** Programme : ———– **12h-12h45** Beatriz SOUZA DE OLIVEIRA : Piano **13h-13h45** Duo MOUSEÎON, Mariia ESAULOVA, Narek GALOYAN : Piano (quatre mains) **14h-14h45** Hideomi SAKAGUCHI : Piano **15h-15h45** Mitsuru YAMAKAWA : Piano **16h-16h45** Tomoyo HARADA, Nanako SHIMAUCHI : Sopranos Emi KAZUI : Piano **17h-17h45** Doomin KIM : Piano Détail du programme : ——————— [[https://musee-henner.fr/agenda/evenement/fete-de-la-musique](https://musee-henner.fr/agenda/evenement/fete-de-la-musique)](https://musee-henner.fr/agenda/evenement/fete-de-la-musique) Fête de la musique 2021 Musée national Jean-Jacques Henner 43 avenue de Villiers, 75017 Paris Paris 17e Arrondissement Paris

2021-06-21T12:00:00 2021-06-21T18:00:00

