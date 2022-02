Journée Murder Party Labo de l’édition, 19 février 2022, Paris.

Journée Murder Party

Labo de l’édition, le samedi 19 février à 10:00

Le 19 février 2022, retrouvez-nous au Labo de l’édition et sur notre Discord de 10h à 16h pour un atelier d’écriture précédé d’une Murder Party animés par Pola. À la fin de la journée, vous repartirez avec une murder party prête à jouer. Vous aurez une enquête à résoudre, vos fiches personnages et toutes les clés pour animer une partie réussie. Une murder party, qu’est-ce que c’est ? Imaginez un cluedo grandeur nature. Chaque joueur incarne un personnage suspect dans une affaire de crime et doit enquêter pour découvrir qui est le véritable tueur. Le coupable, en revanche, doit faire en sorte que personne ne découvre sa culpabilité. L’événement se déroule en deux parties : – de 10h à 12h : participez à une murder party, Pola sera en ligne, mais les participants peuvent venir jouer ensemble au Labo de l’édition ; – de 14h à 16h : écrivez votre propre murder party, accompagné par Pola, notre intervenante. La Murder Party et l’atelier d’écriture se dérouleront au Labo de l’édition. Ils seront également retransmis en ligne et en direct pour les participants ne pouvant se déplacer. Plus d’informations sur : [[https://editionslimaginarium.fr/2022/01/02/journee-murder-party/](https://editionslimaginarium.fr/2022/01/02/journee-murder-party/)](https://editionslimaginarium.fr/2022/01/02/journee-murder-party/)

18 euros pour la murder party et l’atelier d’écriture (tarif extérieur) ou 12 euros pour les adhérents Imaginarium

Participez à une murder party, puis apprenez à en écrire une !

Labo de l'édition 2 rue Saint-Médard 75005 Paris



