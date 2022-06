Journée Multisports Frohmuhl, 26 juin 2022, Frohmuhl.

Journée Multisports Frohmuhl

2022-06-26 – 2022-06-26

Frohmuhl 67290

EUR Au cœur des Vosges du Nord, le CV Diemeringen et le CV La Petite Pierre vous donnent rendez-vous sur les rives de l’étang du Donnenbach pour les soutenir et fêter 150 ans de bénévolat et de partage en faveur du bien commun et d’un accès libre et maitrisé à la nature.Programme de la journée du 26 juin 2022

3 PARCOURS VTT

– 8H00 VTT – parcours difficulté dur 50-55 km D+ 1000 m

– 8H30 VTT – parcours difficulté moyen 35 km D+ 800 m

– 9H00 VTT – parcours difficulté facile 25 km D+ 600 m

RALLYE D’ORIENTATION AVEC 3 NIVEAUX DE DIFFICULTÉ

– 8H30 Rallye d’Orientation – parcours Sportif

– 8H30 Rallye d’Orientation – parcours Light (nouveau)

– 9H00 Rallye d’Orientation Plaisir Familles

RANDONNÉE DÉCOUVERTE « VISITE PAYSAGÈRE AU FIL DE L’EAU »

– 10H00 Randonnée Découverte commentée / Circuit de 4 km / Durée 2H

sur les hauteurs du Donnenbach empruntant le circuit vert des Chemins de l’eau.

RANDONNÉE DECOUVERTE « VISITE PAYSAGÈRE AU FIL DE L’EAU »

– 14H00 Randonnée Découverte commentée / Circuit de 4 km / Durée 2H

sur les hauteurs du Donnenbach empruntant le circuit vert des Chemins de l’eau.



Location de VTT et VTTAE

Buvette et restauration

5€ / 3€ membres CV et FF Vélo

+33 6 89 56 98 33

Frohmuhl

dernière mise à jour : 2022-05-18 par