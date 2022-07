Journée multirandonnées « Sur les chemins de la Dame » Brassempouy, 24 juillet 2022, Brassempouy.

Journée multirandonnées « Sur les chemins de la Dame »

Brassempouy Landes

2022-07-24 – 2022-07-24

Brassempouy

Landes

Brassempouy

3 6 EUR Au programme de cette journée, marche 6 et 11 km, Vtt 31 et 30 kms, cheval, 21 km et attelage 21 km.

Rendez-vous dès 7h au foyer rural à Brassempouy. Ravitaillement à mi-parcours.

A partir de 12h, marché de produits locaux et repas des producteurs.

Amis de Brassempouy

Brassempouy

