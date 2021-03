JOURNÉE MULTI-RANDO, 10 octobre 2021-10 octobre 2021, Frossay.

JOURNÉE MULTI-RANDO 2021-10-10 08:30:00 – 2021-10-10 Quai Vert Le Migron

Frossay Loire-Atlantique

Inscription aux animations : gratuite et sur site le jour même, dans la limite des places disponibles.

Possibilité de restauration rapide sur place : food truck locaux, buvette

Randonnée pédestre

Boucle famille : sur 6,5 km | En accès libre à partir de 8h30 et jusqu’à 14h30 derniers départs

1h45 à 2h00 de marche avec enfant et/ou PMR

Boucle Médiane : 9 km | Départ libre de 8h30 à 14h30 (derniers départs)

2h30 à 3h00 de marche

Grande Boucle : 15 km | dernier départ 9h encadré par l’association

3h00 de marche – parcours sécurisé jusqu’à 12h

Ravitaillement au village départ et en cours de parcours, prévoir une tenue adaptée selon la météo

Randonnée VTT

Circuit famille / tout public : 5 à 10 km le long du canal, départs libres de 8h30 à 15h00 (circuit ouvert aux VTC, Quadrix, gravels, tandems, joelettes, triporteurs, handbike …)

Circuit facile / jeunes vététistes : 15 km, 1h30 à 2h00 de rando, départs libres de 8h30 à 15h00

Circuit long / vététistes confirmés : 35 km, 2h30 à 3h00 de rando, départs libres de 8h30 à 9h30

Parcours 35 km sécurisé jusqu’à 12h30 (respecter les horaires de départs conseillés)

Ravitaillement principal au village départ

1 ravitaillement intermédiaire à mi-parcours du circuit long

Randonnée cyclotourisme

Parcours initiés – 60km : départs libres de 8h30 à 10h00, 2h30 de rando avec ravitaillement.

Parcours Famille – 18km : départs libres de 8h30 à 15h00, 2h00 à 2h15 de rando.

Randonnée équestre

Les 2 parcours sont ouverts aux cavaliers et attelages.

Les départs sont libres de 9h00 à 10h00 derniers départs. Carnet du cheval et assurance / licence valides à présenter obligatoirement au départ des parcours.

Parcours court – 17 km : 2h00 de rando.

Parcours long – 24 km : 3h30 à 4h00 de rando.

Géocaching

10h00 : Début officiel de l’event avec accueil au stand Géocaching au Château et inscription des débutants pour l’après-midi.

10h30 – 12h30 : Courtes balades géocaching pour les initiés.

14h00 – 18h00 : Longues balades géocaching pour les initiés et début des départs pour les débutants sur le parcours initiatique.

18h00 : Debriefing consacré aux échanges d’expériences de géocaching de la journée.

Autres animations

Inscriptions gratuites sur place dans la limite des places disponibles

Activité poney

Horaires : à venir

Public : Personne en situation de handicap.

Détail : Parcours de maniabilité en prairie avec poneys et chevaux équipés de matériel adapté.

Balade en calèche

Horaires : à venir

Public : Familial et PMR

Animations VTT, joelettes, Quadrix, Tandem, Handbike

Horaires : à venir

Public : Tous les publics et personnes en situation de handicap.

Animation avec draisiennes

Horaires : à venir

Public : Enfants de 3 à 5 ans

Balade contée en petit train vers le site patrimonial des Champs Neufs

Visites guidées de l’exposition de la machinerie des Champs Neufs : histoire du patrimoine du canal de la Martinière par l’Association Culturelle du Canal Maritime de la Basse Loire.

Horaires : à venir

Public : Tous les publics et personnes en situation de handicap accompagnés

Balades nature et à thématique environnementale :

-> vers l’observatoire à oiseaux

Horaires : de 11h à 13h et de 14h30 à 16h30

Détail : Transport en petit train vers le site ; balades encadrées par l’Office National de la Chasse et de la Faune sauvage – ONCFS

-> vers la Cale des Carris

Horaires : de 11h à 12h30 et de 14h30 à 15h30

Détail : balades encadrées par la Ligue de la Protection des Oiseaux – LPO

-> vers l’espace naturel du Massereau

Horaires : à venir

Public : Tout public

Détail : balades encadrées par l’Unité milieux naturels du Département (sur la préservation de l’estuaire de la Loire, la gestion des terrains du Conservatoire du littoral et des animations Natura 2000…)

Visite guidée et commentée du jardin en permaculture du site du Quai Vert

Horaires : à venir

Public : Tout public

À pied, à vélo, à cheval, randonnez nature ! Il y aura même de la randonnée nautique pour les amateurs d’eau. Choisissez votre parcours en fonction de vos envies et de votre niveau.

Evénement départemental gratuit et accessible à tous, sous réserve des conditions sanitaires.

+33 2 40 99 78 91

