Journée multi activités Rte de Château-Chinon Lormes, samedi 23 mars 2024.

De 9h30 à 10h30 cardio Danse avec Vanessa

De 10h45 à 11h45 Pilates et stretching avec Vanessa

De 13h à 14h30 Danse africaine avec Virginie et son Djembes

De 14h45 à 15h45 Step avec Aurélie

De 16h à 17h hatha Yoga et relaxation avec Geisa

Tarif 1 cours 6€, 2 cours 10€, 3 cours 15€, 4 cours 20€

l’inscription auprès de Vanessa est fortement conseillée tél 06 86 56 95 94 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 09:30:00

fin : 2024-03-23 18:00:00

Rte de Château-Chinon Au gymnase et Dojo

Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté vanessa.musetti72@orange.fr

