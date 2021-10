Journée multi-activités Angaïs, 23 octobre 2021, Angaïs.

Journée multi-activités 2021-10-23 – 2021-10-23

Angaïs Pyrénées-Atlantiques Angaïs

12 12 EUR En marge d’octobre rose, le foyer rural d’Angaïs en partenariat avec la fédération française de bowling et de sports de quilles et la ligue contre le cancer vous propose plusieurs activités : bowling, quilles aux maillets, quilles de 9, quilles de 6, pétanque, pelote, football… A 18h30 animation de chants béarnais par “Los de l’Ouzoum” et à 20h un repas composé d’Axoa de veau suivi de fromage du pays et ponctué d’un café (sur inscription) . Sur place buvette.

La totalité des fonds sera reversée à la ligue contre le cancer.

+33 6 41 06 30 90

Quilles de 6

dernière mise à jour : 2021-10-15 par