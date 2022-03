JOURNÉE MOULES FRITES Fontès, 5 janvier 2022, Fontès.

JOURNÉE MOULES FRITES Fontès

2022-01-05 11:00:00 – 2022-01-05 23:00:00

Fontès Hérault Fontès

EUR 10 Tous les mercredis, midi et soir, moules frites (sauce marinière) à volonté pour 10 € ! Les plus gourmands peuvent aussi réserver des huîtres crues ou chaudes (champagne, sabayon, parmesan, roquefort) à partir de 8 €.

Réservation obligatoire jusqu’au mardi soir 20h, pour vous garantir la fraicheur de nos coquillages. Appelez le 04 67 25 01 31 et réservez une table !!

dernière mise à jour : 2022-03-11 par