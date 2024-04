Journée mots, musique et jeuc Théâtre de Verdure Asson, samedi 4 mai 2024.

Dans le cadre bucolique du théâtre de verdure d’Asson, profitez d’un après-midi en famille sous le thème de la nature !

Au programme

Tout l’après-midi jeux de plein air, jeux en plein air

14h lectures proposées par les bénévoles de la bibliothèque d’Asson

15h spectacle de conte musical Dans le jardin par le Temps d’une Etincelle

Une immersion dans une histoire bruitée, guidée par des voix et des instruments entre plantes… insectes… et oiseaux… Un retour fantasmé dans un jardin d’enfance universel qui nous rappelle qu’il est naturel de s’émerveiller, dès le plus jeune âge, devant la poésie de la nature…

Sur réservation.

*En cas de météo défavorable, l’évènement sera déplacé dans la salle de l’école d’Asson. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 14:00:00

fin : 2024-05-04 17:00:00

Théâtre de Verdure Rue d’Abère

Asson 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine reservation.culture@paysdenay.fr

L’événement Journée mots, musique et jeuc Asson a été mis à jour le 2024-03-30 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay