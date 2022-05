Journée moto à Giel-Courteilles Giel-Courteilles, 26 mai 2022, Giel-Courteilles.

Journée moto à Giel-Courteilles Lycée GIEL DON BOSCO Les Cours Giel-Courteilles

2022-05-26 08:30:00 08:30:00 – 2022-05-26 17:00:00 17:00:00 Lycée GIEL DON BOSCO Les Cours

Giel-Courteilles Orne

8 h 30 – Accueil au Lycée Professionnel Giel-Don-Bosco / café n9 h 15 – Bénédiction des motos par Msgr Feillet, évêque de Sées n9 h 45 – Départ ballade N°1 en Suisse-Normande, pause aux Roches d’Oêtre (3€par casque et à partir de 125cc) n12 h 30 – retour à Giel : aperitif – restauration possible sur place n14 h 30 – Départ de la ballade N°2 vers Chambois, Chateau et hommage au MIG

direction@giel-don-bosco.org +33 2 33 67 99 00

Lycée GIEL DON BOSCO Les Cours Giel-Courteilles

