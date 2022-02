Journée mondiale Fabrique à Impros (La) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Journée mondiale Fabrique à Impros (La), 12 février 2022, Nantes. 2022-02-12

Horaire : 18:30 19:30

Gratuit : non 6€ Réservations : lafabriqueaimpros.com/évènement/journee-mondiale Tout public Chaque jour est une fête ! Pour chaque journée qui figure sur notre calendrier, il existe une journée mondiale de quelque chose. Si l’on a toutes et tous en mémoire que le 14 juillet correspond à la prise de la Bastille, qui sait, par exemple, que la journée internationale des câlins est célébrée le 21 janvier ? Venez découvrir en même temps que les comédiennes et comédiens de la Fabrique à Impros à quelle réjouissance correspond votre date de naissance ! Nul doute que cela inspirera une improvisation car, pour ces artistes comme pour le calendrier, chaque jour est une fête ! Une création originale de la Fabrique à Impros. Fabrique à Impros (La) adresse1} Centre-ville Nantes 44000

