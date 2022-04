Journée mondiale du tricot – inauguration de la fresque géante participative Excideuil, 11 juin 2022, Excideuil.

Journée mondiale du tricot – inauguration de la fresque géante participative Hôpital local Avenue Eugène Leroy Excideuil

2022-06-11 18:30:00 – 2022-06-11 Hôpital local Avenue Eugène Leroy

Excideuil Dordogne

Manifestation autour du tricot : En avril ne te découvre pas d’un fil !

Fabrice de Paola, artiste peintre et plasticien, a depuis 2018, remplacé ses pinceaux par des aiguilles. Il a souhaité se concentrer sur des créations personnelles en travaillant le fil sur différents supports. Il travaille principalement sur deux thèmes : L’arbre de vie (la nature) et les Gueules Cassées (l’humain).

– Exposition tricot “Gueules cassées” de Fabrice de Paola, artiste peintre et plasticien.

– Performance théâtralisée de tricoteurs et tricoteuses.

– Lancement d’un marathon tricot. Appel à la participation d’intervenants pour la réalisation d’une fresque géante tricotée qui sera installée devant l’hôpital local et inaugurée le 11 juin lors de la journée mondiale du tricot. Le thème de cette fresque : la nature et la biodiversité. En partenariat avec La boîte à couture à Excideuil.

image libre pixabay

