Auxerre Yonne Auxerre Venez participer à la 4e édition du World Clean Up Day à Auxerre !

C’est au port de plaisance d’Auxerre que se passe ce magnifique évènement dédié à notre planète. Pensez à apporter vos gants pour éviter les déchets supplémentaires. Le village pédagogique avec ses nombreux stands créatifs et éducatifs vous accueillera de 10 à 17 h.

