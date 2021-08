Amilly AMILLY Amilly Journée Mondiale du Nettoyage de notre planète AMILLY Amilly Catégorie d’évènement: Amilly

Journée Mondiale du Nettoyage de notre planète AMILLY, 18 septembre 2021, Amilly. Journée Mondiale du Nettoyage de notre planète

AMILLY, le samedi 18 septembre à 10:00

Parcours guidé zone commerciale et Domaine de la Pailleterie – Parcours libres toute la journée Lots Décathlon à gagner : Défis fill the bottle et déchet le plus insolite Inscription GRATUITE sur activites.decathlon.fr Pass Sanitaire obligatoire

Voir https://www.activites.decathlon.fr

Journée mondiale du nettoyage de notre planète AMILLY 234 rue des Ponts, Amilly Amilly

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Amilly Autres Lieu AMILLY Adresse 234 rue des Ponts, Amilly Ville Amilly lieuville AMILLY Amilly