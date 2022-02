Journée mondiale du livre – Rencontre avec Laurence Perrigault, auteur de « Prévert » (éd. Les Pérégrines) – Maison Jacques Prévert La Hague, 23 avril 2022, La Hague.

Journée mondiale du livre – Rencontre avec Laurence Perrigault, auteur de « Prévert » (éd. Les Pérégrines) – Maison Jacques Prévert Maison Jacques Prévert 3 Hameau du Val La Hague

2022-04-23 16:00:00 – 2022-04-23 Maison Jacques Prévert 3 Hameau du Val

La Hague Manche

On connaît Jacques Prévert, l’un des poètes préférés des Français, dont le nom orne les frontons de nombreux établissements scolaires… Mais il est temps de le sortir des classes d’école ! À travers ce portrait, Laurence Perrigault rend à l’œuvre prévertienne sa force poétique en la replaçant au cœur de l’effervescence artistique et politique de l’entre-deux-guerres. On redécouvre avec délice les films, poèmes, chansons, textes de théâtre, inventaires et autres cadavres exquis de Prévert, nourris par ses amitiés et rencontres. Une véritable porte d’entrée dans la vie et l’œuvre de l’artiste !

Sur réservation.

musee.omonville@manche.fr +33 2 33 52 72 38 https://www.manche.fr/patrimoine/maison-jacques-prevert-animations-N.aspx

dernière mise à jour : 2022-02-08 par