Médiathèque Romain Rolland, le samedi 20 mars à 15:00

La Journée Mondiale du Conte a lieu le 20 mars. Dans tous les pays du monde, des conteurs amateurs et professionnels se font une joie de partager leur amour pour les arts de la parole. Petits et grands seront comblés par des racontées s’adressant à tous.

Le mercredi 17 mars sont organisées dans toutes les médiathèques du réseau un moment de partage autour du conte.

Et le samedi 20 mars, la médiathèque de Saint-Dizier vous convie à une racontée tout public, à partir de 15h, à l’issue de laquelle les lauréats du concours seront récompensés.

Sur inscription

Médiathèque Romain Rolland 5 Place du Général de Gaulle 52100 Saint-Dizier

2021-03-20T15:00:00 2021-03-20T17:30:00

