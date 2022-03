Journée mondiale du conte Marseille 1er Arrondissement, 20 mars 2022, Marseille 1er Arrondissement.

Journée mondiale du conte L’Eolienne 5 rue Méolan et du père Blaize Marseille 1er Arrondissement

2022-03-20 10:00:00 10:00:00 – 2022-03-20 22:00:00 22:00:00 L’Eolienne 5 rue Méolan et du père Blaize

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Le 20 mars est un grand jour !

C’est la Journée Mondiale du Conte !



Ensemble – 12h de paroles non-stop



Pour fêter cet évènement annuel, L’éolienne vous propose de passer une journée entière sous ses voûtes à écouter des histoires et à partager des temps de repas, du petit déjeuner au dîner.



De quoi se nourrir les oreilles, l’esprit, le corps et le cœur.



Autour d’une chaleureuse thématique, “Ensemble”, cette journée verra 6 conteurs professionnels (Florence Férin, Sylvie Vieville, Stéfanie James, Clément Goguillot, Lamine Diagne et Marien Guillé) partager la scène avec des conteurs émergents ou amateurs. Le chœur de contes de L’éolienne, inauguré cette année, en profitera aussi pour présenter une première publique de son expérimentation joyeuse.



De 10h à 22h, et pour le prix d’un seul spectacle, embarquez au moment de votre choix dans cette odyssée de paroles et de présences savoureuses !

L’éolienne vous invite pour la journée mondiale du conte : 12h de paroles non-stop.

http://www.leolienne-marseille.fr/

L’Eolienne 5 rue Méolan et du père Blaize Marseille 1er Arrondissement

