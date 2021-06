Orthez Orthez 64300, Orthez Journée mondiale du bien-être Orthez Orthez Catégories d’évènement: 64300

Orthez

Journée mondiale du bien-être Orthez, 8 juin 2021-8 juin 2021, Orthez. Journée mondiale du bien-être 2021-06-08 – 2021-06-08 Base de loisirs Avenue Marcel Paul

Orthez 64300 Accueil du public avec une dégustation infusion à la fleur d’aloe Vera avec Béatrice Marrec et Malvina Catarino entrepreneuse indépendante Forever.

9h30 : marche autour du lac avec le club de marche de Maslacq.

10h à 11h : conférence « Les bienfaits de l’aloevera » avec Béatrice Marrec

11h : Atelier art-thérapie avec Manuèle Tennent

11h15 : Cours de pilate avec Delphine Billaud, coach sportive

13h45 à 14h45 : Conférence « Régulation émotionnelle au quotidien » avec Annie Roques

13h45 : Atelier sophrologie avec Raissa Ferret

15h à 16h : conférence « Procédé naturel de bio-dynamisation de l’eau » avec Isabelle Petit Andrieur

15h : atelier Shutaïdo avec Nathalie Cuq

16h : marche autour du lac avec le club de marche de Maslacq.

16h15 à 17h15 : conférence « Libération du Péricarde » avec Marie Trabichet

