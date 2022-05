Journée mondiale du bien-être au Château de Chantilly Chantilly Chantilly Catégories d’évènement: Chantilly

Oise

Journée mondiale du bien-être au Château de Chantilly Chantilly, 11 juin 2022, Chantilly. Journée mondiale du bien-être au Château de Chantilly Chantilly

2022-06-11 08:30:00 – 2022-06-11

Chantilly Oise 15 15 Samedi 11 juin, à l’occasion de la Journée mondiale du bien-être, le Château de Chantilly et la société Ton Coach Sportif vous proposent un programme alliant bien-être et générosité. PROGRAMME :

-8h30 – 9h30 : Séance de Yoga (lieu à définir). Attention, nombre de places limité ! La séance sera suivie d’une pause rafraîchissante offerte par Hyatt Regency Chantilly.

-10h-11h : Découverte sportive audioguidée du parc

Parcours sportif de 6km encadré par un coach sportif mélangeant course à pied et renforcement musculaire. Découverte d’une expérience sportive immersive multimédia signée Endonora mise en place par la société Ton Coach Sportif. La séance sera suivie d’une pause rafraîchissante offerte par Hyatt Regency Chantilly. Les participants sont invités à apporter leur tapis de yoga pour la séance de 8h30 à 9h30.

Aucun niveau particulier n’est requis pour pratiquer les activités. Attention, le site n’est pas équipé de vestiaires ! Prévoyez d’arriver a minima 15 minutes avant le début de chaque séance.

Lieu du rendez-vous : Grille du Jeu de Paume

Les bénéfices de ces séances de sport seront utilisés dans le cadre de la campagne de plantation du Château de Chantilly : « J’adopte un arbre ».

J’ADOPTE UN ARBRE DU PARC DU CHÂTEAU DE CHANTILLY Le parc du château de Chantilly a besoin de renouveler ses vieux arbres qui ont connu le duc d’Aumale.

Cette grande opération de replantation s’inscrit dans le cadre d’une étude scientifique menée sur la gestion des jardins de Chantilly.

Il y a 100 000 vivaces, 5 000 arbustes, 1 000 arbres et 700 grands arbres à replanter dans le jardin anglais sur les prochaines années.

Pour ce faire, nous vous proposons d’offrir un arbuste ou un arbre à replanter dans le parc du château de Chantilly.

Vous pouvez vous aussi devenir acteur de la replantation du parc et venir voir grandir année après année l’arbre que vous avez offert au château de Chantilly ! La réservation se fait en deux étapes obligatoires :

1/Inscription obligatoire sur : mecenat@chateaudechantilly.fr en mentionnant votre nom, prénom, adresse, téléphone et le choix de votre activité (yoga, parcours sportif ou les deux).

2/En parallèle, don de 15€ minimum par activité donnant droit à un reçu fiscal. Le paiement du don validera définitivement l’inscription. Samedi 11 juin, à l’occasion de la Journée mondiale du bien-être, le Château de Chantilly et la société Ton Coach Sportif vous proposent un programme alliant bien-être et générosité. PROGRAMME :

-8h30 – 9h30 : Séance de Yoga (lieu à définir). Attention, nombre de places limité ! La séance sera suivie d’une pause rafraîchissante offerte par Hyatt Regency Chantilly.

-10h-11h : Découverte sportive audioguidée du parc

Parcours sportif de 6km encadré par un coach sportif mélangeant course à pied et renforcement musculaire. Découverte d’une expérience sportive immersive multimédia signée Endonora mise en place par la société Ton Coach Sportif. La séance sera suivie d’une pause rafraîchissante offerte par Hyatt Regency Chantilly. Les participants sont invités à apporter leur tapis de yoga pour la séance de 8h30 à 9h30.

Aucun niveau particulier n’est requis pour pratiquer les activités. Attention, le site n’est pas équipé de vestiaires ! Prévoyez d’arriver a minima 15 minutes avant le début de chaque séance.

Lieu du rendez-vous : Grille du Jeu de Paume

Les bénéfices de ces séances de sport seront utilisés dans le cadre de la campagne de plantation du Château de Chantilly : « J’adopte un arbre ».

J’ADOPTE UN ARBRE DU PARC DU CHÂTEAU DE CHANTILLY Le parc du château de Chantilly a besoin de renouveler ses vieux arbres qui ont connu le duc d’Aumale.

Cette grande opération de replantation s’inscrit dans le cadre d’une étude scientifique menée sur la gestion des jardins de Chantilly.

Il y a 100 000 vivaces, 5 000 arbustes, 1 000 arbres et 700 grands arbres à replanter dans le jardin anglais sur les prochaines années.

Pour ce faire, nous vous proposons d’offrir un arbuste ou un arbre à replanter dans le parc du château de Chantilly.

Vous pouvez vous aussi devenir acteur de la replantation du parc et venir voir grandir année après année l’arbre que vous avez offert au château de Chantilly ! La réservation se fait en deux étapes obligatoires :

1/Inscription obligatoire sur : mecenat@chateaudechantilly.fr en mentionnant votre nom, prénom, adresse, téléphone et le choix de votre activité (yoga, parcours sportif ou les deux).

2/En parallèle, don de 15€ minimum par activité donnant droit à un reçu fiscal. Le paiement du don validera définitivement l’inscription. https://chateaudechantilly.fr/evenement/journee-mondiale-du-bien-etre/ Samedi 11 juin, à l’occasion de la Journée mondiale du bien-être, le Château de Chantilly et la société Ton Coach Sportif vous proposent un programme alliant bien-être et générosité. PROGRAMME :

-8h30 – 9h30 : Séance de Yoga (lieu à définir). Attention, nombre de places limité ! La séance sera suivie d’une pause rafraîchissante offerte par Hyatt Regency Chantilly.

-10h-11h : Découverte sportive audioguidée du parc

Parcours sportif de 6km encadré par un coach sportif mélangeant course à pied et renforcement musculaire. Découverte d’une expérience sportive immersive multimédia signée Endonora mise en place par la société Ton Coach Sportif. La séance sera suivie d’une pause rafraîchissante offerte par Hyatt Regency Chantilly. Les participants sont invités à apporter leur tapis de yoga pour la séance de 8h30 à 9h30.

Aucun niveau particulier n’est requis pour pratiquer les activités. Attention, le site n’est pas équipé de vestiaires ! Prévoyez d’arriver a minima 15 minutes avant le début de chaque séance.

Lieu du rendez-vous : Grille du Jeu de Paume

Les bénéfices de ces séances de sport seront utilisés dans le cadre de la campagne de plantation du Château de Chantilly : « J’adopte un arbre ».

J’ADOPTE UN ARBRE DU PARC DU CHÂTEAU DE CHANTILLY Le parc du château de Chantilly a besoin de renouveler ses vieux arbres qui ont connu le duc d’Aumale.

Cette grande opération de replantation s’inscrit dans le cadre d’une étude scientifique menée sur la gestion des jardins de Chantilly.

Il y a 100 000 vivaces, 5 000 arbustes, 1 000 arbres et 700 grands arbres à replanter dans le jardin anglais sur les prochaines années.

Pour ce faire, nous vous proposons d’offrir un arbuste ou un arbre à replanter dans le parc du château de Chantilly.

Vous pouvez vous aussi devenir acteur de la replantation du parc et venir voir grandir année après année l’arbre que vous avez offert au château de Chantilly ! La réservation se fait en deux étapes obligatoires :

1/Inscription obligatoire sur : mecenat@chateaudechantilly.fr en mentionnant votre nom, prénom, adresse, téléphone et le choix de votre activité (yoga, parcours sportif ou les deux).

2/En parallèle, don de 15€ minimum par activité donnant droit à un reçu fiscal. Le paiement du don validera définitivement l’inscription. Domaine de Chantilly

Chantilly

dernière mise à jour : 2022-05-09 par

Détails Catégories d’évènement: Chantilly, Oise Autres Lieu Chantilly Adresse Ville Chantilly lieuville Chantilly Departement Oise

Chantilly Chantilly Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chantilly/

Journée mondiale du bien-être au Château de Chantilly Chantilly 2022-06-11 was last modified: by Journée mondiale du bien-être au Château de Chantilly Chantilly Chantilly 11 juin 2022 Chantilly Oise

Chantilly Oise