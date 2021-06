Journée mondiale du bien-être au Château de Chantilly avec « Ton Coach Sportif » Chantilly, 12 juin 2021-12 juin 2021, Chantilly.

Journée mondiale du bien-être au Château de Chantilly avec « Ton Coach Sportif » 2021-06-12 – 2021-06-12

Chantilly Oise Chantilly

Au programme :

• 8h – 9h : séance de Yoga dans la salle du Jeu de Paume (dans le respect des mesures sanitaires). Attention, nombre de places limité !

• 10h-11h et 11h-12h : découverte sportive audioguidée du parc.

Parcours sportif de 6km encadré par un coach sportif mélangeant course à pied et renforcement musculaire. Découverte d’une expérience sportive immersive multimédia signée Endonora mise en place par la société Ton Coach Sportif.

Les bénéfices de ces séances de sport seront utilisés dans le cadre de la campagne de plantation du Château de Chantilly : « J’adopte un arbre ».

INFORMATIONS PRATIQUES

Les participants sont invités à apporter leur tapis de yoga pour la séance de 8h à 9h.

Aucun niveau particulier n’est requis pour pratiquer les activités. Attention, le site n’est pas équipé de vestiaire !

Prévoyez d’arriver a minima 15 minutes avant le début de chaque séance.

RENDEZ-VOUS ET ACCES :

Accès grille du Jeu de Paume pour le Yoga et grille principale pour le circuit de renforcement musculaire.

Inscription obligatoire sur mecenat@domainedechantilly.com en précisant prénom, nom, numéro de téléphone et activité choisie.

domaine de chantilly