Doubs EUR 0 0 Journée mondiale du bénévolat lundi 5 décembre 2022, de 9h à 16h à la MJC PALENTE. Cette journée est ouverte non seulement aux associations adhérentes de France Bénévolat, mais aussi à toutes les associations qui souhaitent trouver de nouveaux bénévoles ou qui s’interrogent sur les ressources humaines bénévoles.

Pour les personnes engagées dans le bénévolat, ce sera l’occasion d’échanger sur leurs expériences ; pour tous, il y aura la possibilité de découvrir plus de 80 missions bénévoles actuellement proposées dans le Doubs… Lieu : MJC de Palente Besançon 24, Rue des Roses 25000 BESANCON

Organisateur : France Bénévolat Besançon Doubs – 03 81 51 80 44 –

Mail : besancon.doubs@francebenevolat.org –

Site internet : https://besancon-doubs.francebenevolat.org/ besancon.doubs@francebenevolat.org +33 3 81 51 80 44 MJC PALENTE 24 Rue des Roses Besançon

