Les Journées Mondiales des Zones Humides 2023 portent cette année sur l’urgence de restaurer les zones humides.



Découvrir les Étangs et Marais de Salins de Camargue :



À cette occasion, le Parc naturel régional de Camargue organise le jeudi 2 février 2023 de 13h30 à 16h00 une sortie pédestre à destination des petits et grands pour découvrir les lagunes littorales de Camargue.



Le site des Étangs et Marais des Salins de Camargue (EMSC) est un site d’exception qui a fait l’objet d’un programme de restauration hydraulique permettant la création de nouvelles lagunes et le développement d’une flore associée.



À travers les interventions successives d’un garde du littoral, d’une chargée de valorisation – éducation – animation et d’un chargé de mission Natura 2000 Camargue le public pourra découvrir :

Les espèces végétales présentes

Le rôle des dunes

Le projet de reconnexion hydraulique et des bienfaits de celui-ci

Le rôle et l’importance de l’intervention du réseau Natura 2000



Informations pratiques:

Durée : 2h30

Public : Grand public, familles avec enfants à partir de 6 ans (obligatoirement accompagnés d’un adulte)

Sur inscription via le site officiel (https://www.jagispourlanature.org/activite)

ou par téléphone auprès d’Alexandre Crestey Chargé de mission Natura 2000 au 06.15.81.73.78 // Réservation possible jusqu’au 01.02.2023

Lieu du rendez-vous : Route du Fangassier, Arles – Point GPS : 43°26’52.3″N / 4°37’15.8″E

Une fois l’inscription validée, vous recevrez un plan précis du lieu de rendez-vous

Jauge limitée à 12 personnes maximum



Recommandations :

Prévoir des chaussures de marche

Pour celles et ceux qui en ont, des jumelles sont les bienvenues

