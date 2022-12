Journée mondiale des zones humides Saint-Samson, 4 février 2023, Saint-Samson Saint-Samson.

Journée mondiale des zones humides

1 rue de l’Église Maison des Marais de la Dives Saint-Samson Calvados Maison des Marais de la Dives 1 rue de l’Église

2023-02-04 13:45:00 13:45:00 – 2023-02-04 17:00:00 17:00:00

Envie de tout savoir sur les oiseaux aquatiques ? L’AMD et la Fédération Départementale des Chasseurs du Calvados vous en apprendront plus sur les espèces des Marais de la Dives et sur le rôle de la réserve !

amdives14@gmail.com +33 6 89 19 05 99 https://www.amdives14.com/

Amis des Marais de la Dives, 2011

