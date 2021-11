Saint-Samson Saint-Samson Calvados, Saint-Samson Journée mondiale des zones humides Saint-Samson Saint-Samson Catégories d’évènement: Calvados

Journée mondiale des zones humides Saint-Samson, 5 février 2022, Saint-Samson. Journée mondiale des zones humides Maison des Marais de la Dives 1 rue de l'Église Saint-Samson

2022-02-05 13:45:00 – 2022-02-05 17:00:00 Maison des Marais de la Dives 1 rue de l'Église

Saint-Samson Calvados Saint-Samson Envie de tout savoir sur les oiseaux aquatiques ? C'est dans cette réserve ornithologique gérée par la Fédération Départementale des Chasseurs du Calvados que cela se passe ! +33 6 89 19 05 99

