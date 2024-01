Journée mondiale des zones humides Route de Lesgau Saint-Martin-de-Seignanx, mardi 6 février 2024.

Journée mondiale des zones humides Route de Lesgau Saint-Martin-de-Seignanx Landes

À l’occasion des Journées Mondiales des Zones Humides, venez découvrir les Barthes de l’Adour et la Réserve de Chasse et de Faune Sauvage de Lesgau. Animation en partenariat avec La Fédération des Chasseurs des Landes.

Rendez-vous à 16h à l’observatoire de la Réserve de Lesgau. Venez admirer les derniers spectacles offerts par les grues avant leur grand départ, l’occasion de fêter avec elles la Journée Mondiale des Zones Humides.

Réservation avant le 5 février (nombre de places limité).

Bottes indispensables (petite balade sans difficulté prévue dans la Réserve).

Tout public.

RDV à 16h. Durée 2h.

Route de Lesgau Mirador de la Réserve de Lesgau

Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine cpieseignanxadour@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-06 16:00:00

fin : 2024-02-06 18:00:00



